Sono tornato in Florida | Indian Creek non è per comuni mortali a Miami si va downtown

l’anima di questa terra vibrante e multiculturale, invitandoci a scoprire le sue meraviglie nascoste e le sue storie più autentiche. Un viaggio attraverso contrasti e armonie che rendono la Florida un luogo unico al mondo.

“È come se qualcuno avesse scosso la nazione, rovesciato il contenuto e riempito questa assolata penisola di immigrati, ragazzi di campagna, ebrei, cubani, basi militari, centri commerciali e selvagge lande subtropicali costellate di pozze cristalline e sabbia bianca come lo zucchero”. Queste poche parole, che introducono la guida online Lonely Planet dedicata alla Florida, hanno una grande efficacia: riassumono in breve lo spirito e l’attitudine di uno Stato che merita di essere visitato almeno una volta nella vita. Io ci sono tornato da poco – l’ultima volta fu nell’immediato pre-pandemia: la fretta del rientro mi impedì di soffermarmi su una serie di indirizzi che invece, questa volta, hanno fatto parte del mio programma di viaggio a Miami, la destinazione più rappresentativa della Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sono tornato in Florida: Indian Creek non è per comuni mortali, a Miami si va downtown

In questa notizia si parla di: sono - tornato - florida - indian

Babacar racconta la sua Fiorentina: «Vargas ti nascondeva le scarpe, quante volte sono tornato a casa in ciabatte» - Babacar, ex enfant prodige della Fiorentina, racconta le sue avventure tra giocatori e aneddoti insoliti.

Sono tornato in Florida: Indian Creek non è per comuni mortali, a Miami si va downtown; Atp Miami, i risultati di oggi: Zverev al 3° turno, fuori Draper, Rune e Rublev; Il leader indiano Leonard Peltier è tornato a casa dopo 49 anni nelle prigioni USA.

Sono tornato in Florida: Indian Creek non è per comuni mortali, a Miami si va downtown - “È come se qualcuno avesse scosso la nazione, rovesciato il contenuto e riempito questa assolata penisola di immigrati, ragazzi di campagna, ebrei, cubani, basi militari, centri commerciali e selvagge ... Si legge su ilfattoquotidiano.it