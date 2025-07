Straniero in terra straniera il capolavoro di Heinlein che ossessionò Charles Manson

"Straniero in terra straniera" di Heinlein incarna l’equilibrio tra genialità e leggerezza, un capolavoro che svela come un autore possa dipingere mondi complessi con poche pennellate. La sua capacità di annotare idee fulminanti e spunti rivoluzionari dimostra che l’arte del racconto risiede spesso nella semplicità. Un’opera che, ancora oggi, ci invita a riflettere sul confine sottile tra visione e realtà, tra sogno e diritto.

La potenza autoriale e il genio di Robert Heinlein sono direttamente proporzionali alla leggerezza con cui trattava come note a margine idee e spunti su cui altri avrebbero costruito interi romanzi. Forse intere carriere. Era come se avesse una sovrabbondanza di visioni ad affollargli il cervello: doveva farle uscire per forza ma non aveva il tempo di elaborle tutte pienamente. Straniero in terra straniera – il suo clamoroso e purtroppo un filo dimenticato capolavoro che Fanucci ripubblica in nuova edizione, con prefazione di Kurt Vonnegut – a tale riguardo è emblematico. Qui e là nelle pagine sono come abbandonate piccole perle di preveggenza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Straniero in terra straniera, il capolavoro di Heinlein che ossessionò Charles Manson

