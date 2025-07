Napoli Osimhen ha deciso il suo futuro | ecco dove vuole giocare

Napoli, Osimhen ha deciso il suo futuro: ecco dove vuole giocare. Victor Osimhen avrebbe già scelto una squadra come sua prossima destinazione, ma non è ancora escluso un ritorno in azzurro per il ritiro di Dimaro, sotto la guida di Antonio Conte. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, questa ipotesi sta diventando sempre più concreta, lasciando i tifosi napoletani con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserverà il futuro del loro stella.

Victor Osimhen avrebbe messo una squadra davanti a tutte le altre per il suo futuro, ma non è ancora escluso che possa partire per il ritiro di Dimaro e mettersi agli ordini di Antonio Conte. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Victor Osimhen potrebbe anche restare in azzurro, per ora. Si tratta di una ipotesi sempre più realistica, ma Conte potrebbe ritrovare il nigeriano nel ritiro azzurro di Dimaro che comincerà tra una decina di giorni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

