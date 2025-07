Maioli l’oro è sempre più vicino

Maioli l’oro, 232 sempre più vicino! È un momento storico per il basket italiano: Stefano Maioli e la Nazionale Over 40 si preparano a scrivere una pagina indimenticabile ai Campionati Mondiali Fimba in Svizzera. Dopo aver dominato le prime fasi, eliminando Spagna e Brasile, ora i nostri campioni sognano l’oro mondiale. Appuntamento con la storia: l’Italia è pronta a conquistare il podio e a lasciare il segno nel panorama internazionale!

Appuntamento con la storia: Stefano Maioli (foto, al tiro) e l’Italia Over 40 giocheranno la finale per la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Fimba (Federazione Internazionale MaxiBAsket) in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo una prima fase con i fiocchi in cui Maioli e compagni hanno stracciato sia la Spagna che il Brasile e che è valsa l’accesso diretto ai quarti di finale, la selezione azzurra Fimba ha fatto suo il derby con l’altra rappresentativa tricolore, ovvero l’Italia Basket Over e, giunta in semifinale, ha fatto fuori pure la Gran Bretagna, vincendo per 89-77. Per Maioli 3 punti frutto di una bomba in oltre 16 minuti sul parquet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it