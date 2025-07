eccellenza il mazzola riparte dal bomber de filippo il ritorno di gianassi e corsi

Eccellenza il Mazzola riparte dal talento di De Filippo, il bomber che fa sognare i tifosi biancocelesti. Con il ritorno di Gianassi e Corsi, il progetto Valentino 2025/26 prende forma, puntando su esperienza e gol assicurati. Un colpo di mercato messinese che rafforza la squadra e accende le speranze di una stagione indimenticabile. La sfida è aperta: ora non resta che scoprire cosa riserva il futuro.

Prende sempre più forma il Valentino Mazzola 202526. Farà parte della rosa biancoceleste Francesco De Filippo. Un gran colpo messo a segno dal ds Manganiello: "Bomber di razza purissima, originario di Caserta, De Filippo è reduce da tre campionati di Eccellenza, vinti consecutivamente, con i colori di Termoli, Isernia e Giulianova, dove ha realizzato oltre 80 reti. In precedenza tanti i gettoni spesi in Serie D, con Gozzano, Aversa Normanna e Portici, oltre a 8 presenze in C, con tanto di gol all’esordio, con la Casertana. Nella stagione appena conclusa, divisa tra Isernia e Giulianova, ha realizzato 11 reti in campionato (3 in D e 8 in Eccellenza) e 3 marcature in Coppa Italia, vinta dai giallorossi abruzzesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net