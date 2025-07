Domani seconda giornata per le azzurre all’Europeo Salvai punta il Portogallo | Porta bene

Domani, le azzurre scendono in campo per la seconda giornata dell’Europeo, un match che potrebbe definire non solo il passaggio del turno ma anche molto di più. Dopo la vittoria contro il Belgio, l’Italia femminile arriva con grande fiducia, pronta a sfidare il Portogallo, reduce da un avvio difficile contro la Spagna. Una vittoria potrebbe aprire la strada a traguardi ambiziosi: il futuro è nelle loro mani.

Domani contro il Portogallo vale per il passaggio del turno, ma anche per qualcosa di molto diverso. L’ Italia femminile che ha vinto la prima partita del suo Europeo contro il Belgio arriva alla partità verità del girone con buona fiducia, più delle lusitane che hanno subito cinque reti dalla Spagna al debutto. Domani le iberiche potrbbero eliminare dalla corsa il Belgio alle ore 18, nella seconda giornata del Gruppo B che si completerà a Ginevra dove dalle 21 (Rai 2) le azzurre cercano il pass per i quarti di finale che mancano dal 2013. "Dobbiamo essere brave a resettare e a pensare esclusivamente al Portogallo – ha dichiarato Cecilia Salvai ai microfoni di Vivo Azzurro TV – vogliamo ripeterci e per riuscirci dovremo rimanere concentrate solo sui prossimi 90 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani seconda giornata per le azzurre all’Europeo. Salvai punta il Portogallo: "Porta bene»

In questa notizia si parla di: seconda - giornata - azzurre - europeo

IMA Maxi European Championship, la seconda giornata a Sorrento tra strategia, scenari mozzafiato e spettacolo in mare - La seconda giornata dell'IMA Maxi European Championship a Sorrento ha offerto uno spettacolo emozionante tra strategie, scenari mozzafiato e intense regate in mare.

#U21F/ITALIA-TURCHIA 4-4 NELLA GARA D’ESORDIO DEL CHAMPIONSHIP DI POOL A : 4-4 L’Europeo U21 Femminile Indoor di Walcz comincia con un pari per le nostre giovani azzurre: 4-4 alla Turchia, bronzo nella scorsa edizione del Ch Vai su Facebook

Domani seconda giornata per le azzurre all’Europeo. Salvai punta il Portogallo: Porta bene»; Europei calcio femminile, Belgio-Italia 0-1: gol di Caruso, Azzurre in testa con la Spagna - Euro 2025: il calendario; Europei Juniores 2025: Azzurre Protagoniste Nei 50 Stile, Bene Santambrogio E I Misti Maschili.

Domani seconda giornata per le azzurre all’Europeo. Salvai punta il Portogallo: "Porta bene» - Domani contro il Portogallo vale per il passaggio del turno, ma anche per qualcosa di molto diverso. Da sport.quotidiano.net

Portogallo-Italia (Europeo Femminile): probabili formazioni, orario e dove vederla in TV - Dopo il successo all'esordio contro il Belgio grazie al gol di Caruso, le Azzurre di Soncin possono ipotecare il passaggio ai quarti di finale q ... Lo riporta msn.com