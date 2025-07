Inter Biasin smentisce | Nessun contatto Lautaro-Calhanoglu

In un clima di continue voci e indiscrezioni, Fabrizio Biasin, noto giornalista dell’ambiente Inter, ha chiarito la situazione riguardo a Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Durante una diretta su Twitch, Biasin ha smentito categoricamente ogni contatto tra i due calciatori, sottolineando come molte notizie circolanti siano prive di fondamento. La chiarezza del giornalista mette fine a speculazioni infondate, aprendo un nuovo capitolo nel futuro dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin, noto giornalista dell’ ambiente Inter, è intervenuto durante la diretta sul canale twitch di fcinter1908.it. L’ opinionista ha parlato della situazione in casa nerazzurri di Lautaro e Calhanoglu e del futuro del turco. di seguito le sue parole: “ Ogni secondo escono indiscrezioni non so quanto vere: mi sembra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Biasin smentisce: “Nessun contatto Lautaro-Calhanoglu”

