I miti spiegano la realtà | dalla violenza alla nazione cosa funziona in Africa e non solo

I miti plasmano la nostra percezione del mondo, raccontando storie che spiegano la realtà e influenzano comportamenti e scelte. Dalla violenza alle nazioni, essi riflettono valori, paure e aspirazioni profonde di ogni cultura, anche nelle società più avanzate. Esplorare i miti dell’Africa e oltre svela come questi narrazioni abbiano il potere di modellare identità e dinamiche sociali, rivelando cosa funziona e cosa resta ancora da capire.

Viviamo di miti e cioè di racconti o narrazioni che offrono credibili spiegazioni della realtà che ci circonda. Sono caratterizzati da eroi, dei o personaggi fantastici che influiscono sull’interpretazione del mondo e dettano scelte, comportamenti e visioni credibili della realtà. Ogni epoca e cultura, anche quelle ritenute ‘scientifiche’ o ‘tecnologicamente avanzate’, ha i suoi miti, evidenti o impliciti, riconosciuti o mascherati da apparente razionalità. Nella vita reale sono i miti accettati o subiti che orientano buona parte delle azioni che compiamo. I miti sono anche ciò che può manipolare la realtà onde renderla funzionale al tipo di mondo e dunque di potere che ogni narrazione perpetua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I miti spiegano la realtà: dalla violenza alla nazione, cosa funziona in Africa (e non solo)

