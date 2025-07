calcio a 7 alla smart agenzia la cardonas cup

Un torneo entusiasmante, ricco di passione e talento, ha animato la seconda edizione della Cardonas Cup, organizzata dalla Smart Agenzia per il Lavoro. Con 16 squadre e 190 atleti in campo, il torneo ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire e coinvolgere la comunità . La vittoria del team Smart Agenzia ha coronato un percorso ricco di emozioni, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Il team Smart Agenzia per il Lavoro ha vinto la seconda edizione della Cardonas Cup, torneo di calcio a 7, battendo in finale 2-1 sul Santa in Trasferta, sul terzo gradino del podio è salita la squadra Defensor Victoria FC che ha battuto la Fc Dona. La manifestazione, organizzata dal Comitato unione sport per tutti (Uisp) Macerata, patrocinata dal comune di Appignano. Alla manifestazione hanno partecipato 16 squadre coinvolgendo 190 atleti per un torneo molto seguito. Entusiasti il sindaco Mariano Calamita, l’assessore Francesco Gagliardini e Martina De Felice, presidentessa provinciale Uisp. Oltre ai premi per le prime tre squadre salite sul podio, sono stati assegnati dei riconoscimenti individuali: Mirco Cirulli (Santa in Trasferta) è stato acclamato come miglior giocatore della competizione, il titolo di capocannoniere è stato di Luis Gabriel Perez (Defensor Victoria FC) con 13 reti all’attivo, Alessio Piergiacomi (Smart Agenzia per il Lavoro) ha vinto il premio di miglior portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net