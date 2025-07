Civitanovese la trattativa infinita Non c’è il via libera per il mercato

La trattativa per il futuro della Civitanovese si rivela un vero e proprio rebus, tra speranze di cambiamento societario e incontri che slittano. La possibilità di un accordo formalizzato mercoledì si fa più concreta, ma le incognite rimangono alte. In un contesto in cui tutto sembra ancora in bilico, tifosi e addetti ai lavori attendono con trepidazione una svolta definitiva, perché il destino della squadra possa finalmente prendere una direzione chiara e decisa.

Sarebbe una delega che non arriva a frenare gli entusiasmi di chi spera in un avvicendamento societario della Civitanovese. Questo lo stato dell’arte di un trattativa infinita, un matrimonio che ancora "non s’ha da fare" per dirla in termini manzoniani. L’ultima evoluzione di una pazza vicenda che dalla primavera giunge al cuore dell’estate vede, sì, un possibile incontro dal notaio nella giornata di mercoledì, ma anche e soprattutto una delega tecnica che non è ancora pervenuta agli indirizzi di quella che potrebbe essere la futura dirigenza rossoblù. Si tratta dell’autorizzazione a contattare giocatori, allenatori ed altre figure tecniche e dirigenziali stipulando dei pre-accordi in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese, la trattativa infinita. Non c’è il via libera per il mercato

In questa notizia si parla di: civitanovese - trattativa - infinita - libera

Summit per l'acquisizione della Civitanovese: Cosmo srl e Unyon Scarl in trattativa - Il summit per l’acquisizione della Civitanovese da parte di Cosmo Srl e Unyon Scarl ha acceso le speranze dei tifosi, desiderosi di un nuovo corso per la squadra.

Civitanovese, la trattativa infinita. Non c’è il via libera per il mercato; Civitanovese, telenovela infinita. Profili apre un nuovo spiraglio.

Civitanovese, la trattativa infinita. Non c’è il via libera per il mercato - Sarebbe una delega che non arriva a frenare gli entusiasmi di chi spera in un avvicendamento societario della Civitanovese. Come scrive sport.quotidiano.net

Eccellenza. Civitanovese, una trattativa infinita - Passano i giorni senza che vi siano evoluzioni sulla situazione ... msn.com scrive