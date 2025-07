Calcio femminile Italia a caccia del bis contro il Portogallo negli Europei 2025

A caccia del bis, le azzurre del calcio femminile italiano si preparano a ripetere il successo contro il Portogallo nell’Europeo 2025. Dopo aver conquistato i tre punti all’esordio contro il Belgio, la squadra di Andrea Soncin punta a consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione. Con determinazione e passione, le nostre ragazze sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia. Nell’eventualità...

A caccia del bis. La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena domani (ore 21.00) allo Stade de Genève (Svizzera) per il secondo impegno della fase a gironi degli Europei 2025. Dopo l’esordio con vittoria (1-0) contro il Belgio, le ragazze allenate da Andrea Soncin vogliono replicare anche per garantirsi quei punti che potrebbero valere la qualificazione. Attualmente, le azzurre e la Spagna comandano il Gruppo B e, nell’eventualità in cui le belghe non dovessero battere le iberiche nel confronto delle ore 18.00 a Thun, le nostre portacolori avrebbero la possibilità di garantirsi la qualificazione ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Italia a caccia del bis contro il Portogallo negli Europei 2025

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - caccia - europei

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

Gli Europei di calcio femminile sono iniziati! Ma sai quando è nato questo sport? Dalle operaie inglesi che sfidavano i divieti al primo campionato italiano, il calcio femminile ha una storia affascinante e piena di ostacoli superati. Scopri di più sulle sue origi Vai su Facebook

La caccia ha inizio! A partire da venerdì pomeriggio, 20 giugno, saranno rese note le 23 giocatrici convocate per UEFA Womens EURO 2025, e saranno i cittadini svizzeri a farlo. Vai su X

Italia-Belgio: dove vedere in tv e orario della partita dell'Europeo Femminile 2025; Europei di calcio femminile: le migliori 5 giocatrici del torneo; Europei di calcio femminile, Belgio-Italia: ecco come finirà per le quote.

Europei calcio femminile 2025: calendario, orari, programma completo, tv, streaming - La Svizzera è il Paese ospitante e 16 nazionali si contenderanno la corona continentale nella 14esima edizione del torneo ... Scrive calciomercato.com

Europei di calcio femminile, Belgio-Italia: ecco come finirà per le quote - Oggi è previsto l’esordio della nazionale italiana che apre le danze contro il Belgio in quella che sembra una sfida alla portata delle giocatrici azzurre. Come scrive tuttosport.com