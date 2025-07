’Fluo Run’ colori e musica sfilano in centro

Un evento che trasforma le strade di Ferrara in un caleidoscopio di colori e suoni, la Fluo Run ha conquistato il cuore di migliaia di partecipanti. La piazza Ariostea si è animata con energia, musica e un’atmosfera contagiosa, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama sportivo e ricreativo locale. Un successo che dimostra come la passione possa unire e far brillare la città . La magia della Fluo Run continua a…

La carica dei 5.000 della Fluo Run ha colorato il centro storico e le mura estensi. Nella giornata di venerdì piazza Ariostea è stata teatro di un intenso pomeriggio e serata all’insegna del fitness e tanta musica. Un successo di presenze, in quanto sono stati quasi 5000 gli iscritti all’evento della Fluo Run Ferrara. Si tratta di un appuntamento divenuto consolidato negli anni, che richiama persone anche da fuori provincia e regione, il tutto organizzato da Fluo Run Asd e patrocinato dal Comune di Ferrara. Il programma è iniziato dal pomeriggio, dal grande palco del Ferrara Summer Festival, si sono alternati esperti e qualificati coach, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Functional training e Strong. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Fluo Run’, colori e musica sfilano in centro

