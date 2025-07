Calcio d’estate Tornei e vecchie glorie in campo a Mesola Tanti eventi organizzati dalla società castellana

L’estate a Mesola si anima con il calcio, tra tornei emozionanti e le celebri vecchie glorie in campo. Organizzati dalla società Castellana, questi eventi richiamano appassionati di ogni età, tra sfide avvincenti e ricordi indelebili. Dopo la fase eliminatoria del secondo torneo Estense a sette, le semifinali promettono spettacolo e adrenalina. La serata, che apre con la partita per "Macho", sarà un tuffo nel passato e nel presente del calcio locale, da non perdere.

Il secondo torneo Estense a sette giocatori, in svolgimento sul campo sportivo del Mesola, ha decretato le quattro squadre che si contenderanno il trofeo, dopo la fase eliminatoria a gironi. Le due semifinali vedranno opporsi domani sera il Corradi New Team (nella foto) contro i Barrios ed a seguire il Dall'Ara carburanti contro il Circus. La serata si aprirà alle 20 con la partita per "Macho", che vedrà scendere sul rettangolo verde le vecchie glorie del Mesola. Il torneo vedrà il suo epilogo mercoledì con pre partita di esibizione calcio femminile ed a seguire la finale fra le due vincitrici che si saranno imposte nelle semifinali.

