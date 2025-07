Esposito l’Inter ha fatto il prezzo Assalto a Bernabè | Pradè ci prova

Una settimana cruciale per la Fiorentina, tra l’arrivo di Stefano Pioli e l’attesa ufficializzazione di Dzeko, due mosse strategiche che potrebbero cambiare il volto della stagione. Con la squadra pronta a fare il salto di qualità, i tifosi sognano in grande, aspettando con ansia le prossime decisioni che potrebbero portare i viola a lottare ai vertici del campionato. La storia si definisce ora: restate sintonizzati per le ultime novità.

Quella alle porte sarà una settimana realmente importante per la stagione della Fiorentina. Intanto l’arrivo di Stefano Pioli in città. Insieme a lui sarà tempo di annunciare in maniera definitiva l’acquisto di Edin Dzeko, slittato per alcuni cavilli burocratici legati ai bonus del centravanti bosniaco. Due tasselli importanti che Daniele Pradè ha messo da settimane e che saranno annunciati ufficialmente. Poi sarà la volta di concentrarsi sul tanto lavoro che ancora resta da fare. La Fiorentina ha in ponte una trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito. Interesse conclamato, anche lo stesso Pioli ha dato il suo benestare tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esposito, l’Inter ha fatto il prezzo. Assalto a Bernabè: Pradè ci prova

In questa notizia si parla di: pradè - inter - esposito - fatto

#Fiorentina, in preparazione l’offerta per #Esposito: l’Inter chiede 10-12 milioni di euro Vai su Facebook

La Nazione - #Fiorentina con forza su Seba #Esposito: contatti con l'#Inter a breve. Pradé pensa anche al fratello Pio Vai su X