Azzardo è boom | giocati 157 miliardi La ludopatia tassa occulta sui poveri ma il governo punta a cancellare le restrizioni

Il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia continua a crescere a ritmo vertiginoso, con 157 miliardi di euro giocati nel 2024 e record di perdite per 21 miliardi. Una vera e propria tassa occulta sui più poveri, che si alimenta tra restrizioni allentate e una comunicazione che sembra ignorare i segnali di allarme. Mentre il governo pensa di revocare le restrizioni, la domanda è: a quale prezzo si tutela il benessere sociale?

Se non bastavano le brutte notizie contenute nel rapporto “Il libro nero del gioco d’azzardo ”, presentato il 3 luglio da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, e costruito con i dati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli dopo una serie di accessi agli atti, se ne è aggiunta a stretto giro un’altra: quelle notizie non hanno fatto notizia. I 157 miliardi giocati nel 2024, i 21 miliardi persi (tutti record), l’aumento del gioco online con calo in proporzione del gettito all’Erario, sono passati come semplici numeri. In Italia si gioca sempre di più, mentre le fasce che giocano restano le stesse, le più povere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Azzardo, è boom: giocati 157 miliardi. La ludopatia tassa occulta sui poveri, ma il governo punta a cancellare le restrizioni

