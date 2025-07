Una festa sudamericana Doppio a Gomez-Martinez Oggi la finale del singolare

Quest'oggi al Club La Meridiana di Casinalbo si accenderà un'atmosfera di pura adrenalina con la finale del singolare del Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana. Dopo aver assegnato il primo titolo, i protagonisti si preparano al momento clou, in attesa di scrivere un nuovo capitolo di grande tennis. La passione e l’emozione sono alle stelle: non perdetevi questa sfida che promette emozioni indimenticabili!

Ha assegnato il primo titolo, il Modena Challenger Atp 75, 41mo Memorial Eugenio Fontana, in corso di svolgimento sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo, e poi si è disposto all’attesa del giorno dei giorni. Questa sera alle 20, sul centrale del club formiginese, si gioca infatti la finalissima del singolare, ma nel frattempo il club di via dei Fiori ha già scritto il primo verdetto di una settimana di grande tennis celebrando la finale del doppio. In lizza la coppia formata dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol e il duo sudamericano formato dall’argentino Federico Gomez e dal venezuelano Luis David Martinez, che hanno regalato agli spettatori un match oltremodo avvincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una festa sudamericana. Doppio a Gomez-Martinez. Oggi la finale del singolare

In questa notizia si parla di: doppio - finale - singolare - festa

