Pagano Forza Italia | Sullo Ius Italiae non voteremo con la sinistra Ora pensiamo a una legge elettorale proporzionale

In un panorama politico in costante evoluzione, Forza Italia si distingue per le sue scelte strategiche e il ruolo di leader di Nazario Pagano, protagonista delle riforme chiave come il premierato e l'autonomia leghista ancora in stand by. Mentre il dibattito sullo Ius Italiae si infiamma, il partito ribadisce la sua posizione netta, preferendo concentrarsi su una legge elettorale proporzionale. La scena politica italiana si prepara a nuovi importanti cambiamenti.

Nazario Pagano è l’uomo delle riforme di Forza Italia. È il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e dalle sue mani nei prossimi mesi passeranno il premierato, la riforma della separazione delle carriere (in terza lettura), senza dimenticare l’ autonomia leghista ancora in stand by. Ma la questione di maggiore attualità riguarda lo Ius Italiae, la proposta che Forza Italia nei giorni scorsi ha rilanciato aprendo alle opposizioni e ricevendo il “no” degli alleati di governo, tra cui quello della premier Giorgia Meloni. Presidente Pagano, perché fare questa proposta adesso? La premessa è che non è nel programma di governo, anche se ogni partito può fare legittimamente le proprie proposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pagano (Forza Italia): “Sullo Ius Italiae non voteremo con la sinistra. Ora pensiamo a una legge elettorale proporzionale”

In questa notizia si parla di: forza - italia - pagano - italiae

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

L’Italia vuole una forza moderata e responsabile. I sondaggi confermano il consenso e la stima degli italiani per Forza Italia e il nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Andiamo avanti! Vai su Facebook

Pagano (FI) e Testa (FdI) replicano a Fratoianni: 'Non accettiamo lezioni di democrazia'; Forza Italia e Noi Moderati sulla manovra fiscale: Correzione aliquote e riforma sanità; Braga: “Una gara a chi è più amico di Trump ma pagano gli italiani”.

Pagano (Forza Italia): “Sullo Ius Italiae non voteremo con la sinistra. Ora pensiamo a una legge elettorale proporzionale” - È il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e dalle sue mani nei prossimi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Forza Italia apre alle opposizioni sullo ius scholae, ira di Lega e FdI - Forza Italia sfida gli alleati di governo e rilancia sullo "ius Italiae", annunciando di voler mettere ai voti la riforma della cittadinanza, nonostante la contrarietà di Lega e FdI. Da ansa.it