Leoni Inter il Milan lancia la sfida per il difensore del Parma | i rossoneri possono sfruttare quel canale preferenziale per sbaragliare la concorrenza!

Il mercato si infiamma: il Milan sfida l’Inter per il giovane talento Giovanni Leoni del Parma. I rossoneri intendono sfruttare ogni canale preferenziale per assicurarsi le sue straordinarie qualità difensive, puntando su un’occasione d’oro per rafforzare la rosa e superare la concorrenza. La battaglia tra i giganti del calcio italiano entra nel vivo, e l’attesa cresce: questa può essere l’opportunità decisiva per il Milan di conquistare un predestinato del futuro.

Leoni Inter, il Milan lancia la sfida per il difensore del Parma: i rossoneri possono sfruttare quel canale preferenziale! Ecco di che si tratta. Gli uomini del calciomercato Inter sono pronti a darsi battaglia con quelli del Milan per aggiudicarsi le prestazioni di uno dei maggiori giovani talenti difensivi del panorama calcistico italiano. Si tratta di Giovanni Leoni, classe 2006, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano e attualmente in forza al Parma. Il difensore ha attirato l’interesse sia dei rossoneri che dei cugini dell’Inter, ma secondo quanto riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, sarebbe il Milan ad avere una corsia preferenziale, grazie a un fattore decisivo: il rapporto tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il Milan lancia la sfida per il difensore del Parma: i rossoneri possono sfruttare quel canale preferenziale per sbaragliare la concorrenza!

In questa notizia si parla di: inter - milan - lancia - sfida

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Le formazioni ufficiali di #RealMadridJuve per l'ottavo di finale del Mondiale per Club Igor #Tudor ritrova #Conceicao in attacco, mentre tocca a #Rugani in difesa. Xabi Alonso lascia in panchina #Mbappe e lancia #Guler per la sfida turca contro #Yildiz @ Vai su Facebook

Gazzetta – Leoni, il Milan lancia la sfida all’Inter: il Parma ha fissato il prezzo; Conceicao lancia la sfida a Inzaghi: Ha detto che l'Inter può fare il Triplete, noi al Milan...; Conte stregato da Solet: il Napoli lancia la sfida a Inter e Atalanta.

Inter-Milan, Conceicao lancia la sfida: “Ecco la squadra che voglio domani in campo” - MSN - Milan, Conceicao lancia la sfida in conferenza stampa ai cugini. msn.com scrive

Inter-Stella Rossa: l’ex Milan lancia la sfida - MSN - Il centrocampista bosniaco Rade Krunic avverte tanto l'importanza della sfida di stasera essendo rimasto tifoso rossonero. Lo riporta msn.com