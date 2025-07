Tragedia a Cannobio | si è tolto la vita don Matteo Balzano vice parroco di 35 anni

La notizia ha lasciato la comunità di Cannobio sgomenta e sconvolta, un dolore profondo che attraversa il cuore di tutti. La perdita di don Matteo Balzano, giovane e stimato vice parroco, rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione. In questo momento di dolore, è fondamentale sostenere chi lo ha conosciuto e amato, affinché insieme possano affrontare questa difficile prova.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Cannobio nel Verbano-Cusio-Ossola: don Matteo Balzano, 35 anni, vice parroco e responsabile dell’oratorio, è stato trovato senza vita nell’appartamento annesso all’oratorio dove viveva. L’allarme è scattato quando don Matteo non si è presentato a celebrare la messa mattutina e le chiamate per rintracciarlo sono risultate vane. Il sacerdote si è tolto la vita senza apparenti motivi. La notizia ha lasciato sgomenta tutta la comunità locale. «Proprio ieri sera aveva organizzato una tombola in paese. Nulla faceva presagire un disagio. Aveva instaurato un bel rapporto con i giovani e aveva appena organizzato il Grest», ha commentato il sindaco di Cannobio, Gian Maria Minazzi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it