Strage di Corinaldo Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata

Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea. Tuttavia, sorprendentemente, è scomparso nel nulla insieme alla fidanzata, lasciando dietro di sé un velo di mistero e molte domande irrisolte. Cosa si nasconde dietro questa fuga improvvisa? Continua a leggere.

Andrea Cavallari, il 26enne condannato perché tra i membri della "banda dello spray" della discoteca di Corinaldo provocando la morte di 6 persone e di 59 feriti l'8 dicembre del 2018, è uscito dal carcere con un permesso per discutere la tesi di laurea ma non è più rientrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aveva sempre ribadito: «Con i morti di Corinaldo non c'entro niente». La fuga grazie al permesso concesso dal carcere, senza che gli fosse stata affidata alcuna scorta. La strage in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta per derubare il pubblico Vai su Facebook

