Fine vita | la maggioranza vuole cancellare un diritto Le uniche consultazioni le ha fatte con i vescovi

Da sette anni, il dibattito sul fine vita si trascina tra promesse e silenzi, mentre le consultazioni sono state affidate esclusivamente ai vescovi. La richiesta di una legge sembra più una formula vuota che una reale volontà di affrontare la questione. È tempo di capire che dietro questa retorica si nascondono interessi ben diversi, e che il diritto a decidere della propria vita merita ascolto e rispetto, non slogan vuoti.

Da sette anni sento ripetere che sul fine vita "ci vuole una legge! ci vuole una legge!". Ho sempre sospettato che l'arrivo della legge non sarebbe stata una buona notizia. Sono infatti passati 7 anni da quando la Corte costituzionale, sul caso Dj Fabo, regalò all'Italia delle prime regole civili, depenalizzando "l'aiuto al suicidio". Da allora, i capipartito hanno continuato a ripetere "ci vuole una legge!" senza mai volerla fare, contando sul boicottaggio della sentenza della Corte da parte del Servizio sanitario nazionale. Poi però la sentenza della Corte ha iniziato a essere applicata: otto persone hanno ottenuto legalmente l'aiuto a morire e la Regione Toscana ha approvato la nostra legge regionale di iniziativa popolare "Liberi subito", che stabilisce procedure e tempi certi che il Servizio Sanitario deve rispettare nel dare risposta a chi soffre.

