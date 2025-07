Reazione a Catena Trerapiste insultate | Solo questo

Dal 8 giugno 2025, Reazione a Catena, il celebre quiz di Rai 1 condotto da Pino Insegno, continua a sorprendere con sfide di logica e linguaggio. Tuttavia, recenti episodi hanno scatenato polemiche e insulti rivolti alle “trerapiste”, figure chiave del programma. È fondamentale mantenere il rispetto, perché il vero successo di Reazione a Catena risiede nell’entusiasmo e nel fair play di tutti i partecipanti.

Dal 8 giugno 2025, Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, intrattiene il pubblico con sfide basate sull’associazione logica di parole, testando intuito e padronanza della lingua italiana. I partecipanti, in squadre di tre amici, colleghi o familiari, competono in giochi come “Intesa Vincente”, che decreta i vincitori con accesso al gioco finale “L’Ultima Catena” per il montepremi. Le “Trerapiste” – Virginia Di Bernardo, Francesca Di Pillo e Francesca Ricci, tre logopediste romane – sono state campionesse per 14 puntate, vincendo 27.472 euro. Apprezzate per simpatia e abilità, le tre amiche condividono una passione per i viaggi e il lavoro con i minori, come emerge dai loro profili social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it