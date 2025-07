3 azzurri agli ottavi a Wimbledon | non era mai accaduto E c’era un solo precedente negli Slam

di grande rilievo, è il sorprendente risultato di tre azzurri agli ottavi di Wimbledon, un evento senza precedenti nella storia del tennis italiano e raro anche nei grandi tornei Slam. Questo straordinario momento conferma come il nostro movimento stia vivendo una delle sue epoche più brillanti, con talenti emergenti pronti a scrivere nuove pagine di gloria. L’aspetto che rende questa fase ancora più entusiasmante è...

Che il tennis italiano stia vivendo uno dei migliori momenti della propria storia è sotto gli occhi di tutti. Tra titoli del Grande Slam, Coppe Davis, e prestazioni di altissimo livello anche nei Masters 1000 o ATP 500, il comparto maschile sta davvero toccando vette eccezionali. Il faro del movimento, ovviamente, non può che essere considerato Jannik Sinner, ma alle spalle dell’altoatesino c’è tanto. In molti si stanno facendo luce e, aspetto ancor più importante, non sono sempre i soliti noti. Di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti già è stato detto e scritto parecchio. Nelle ultime giornate, invece, sono Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli ad averci regalato enormi soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 3 azzurri agli ottavi a Wimbledon: non era mai accaduto. E c’era un solo precedente negli Slam

