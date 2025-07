L’ayatollah Ali Khamenei riappare in pubblico la prima volta dall’inizio dal cessate il fuoco tra Iran e Israele

Dopo un lungo periodo di assenza, l’ayatollah Ali Khamenei riappare in pubblico, segnando un momento cruciale in un contesto di tensione e speranza. La sua presenza alla cerimonia funebre di Ashura, simbolo di lutto e resistenza, acquista un significato profondo per Iran e mondo musulmano. È un segnale di stabilità o un passo verso nuove strategie? Solo il tempo potrà dirlo.

L'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, è riapparso per la prima volta in pubblico dall'inizio della guerra con Israele partecipando alla cerimonia funebre alla vigilia dell'Ashura, celebrazione per i musulmani sciiti del giorno di lutto per il martirio dell'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. La tv di Stato iraniana ha mostrato Khamenei salutare con la mano e annuire alla folla che cantava mentre lui entrava e si sedeva. Khamenei ha ospitato la commemorazione in una moschea vicino al suo ufficio e alla sua residenza nella capitale, Teheran. L'evento, svoltosi nell'Imam Khomeini Hussainiya, nel cuore di Teheran, segna la prima uscita ufficiale di Khamenei dal " cessate il fuoco " tra Iran e Israele, entrato in vigore lo scorso 25 giugno.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

Poche ore prima dell’avvio della cerimonia, esplosioni nella zona di Eslamshahr, a ovest di Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano: «Se Trump vuole un accordo smetta di parlare in tono irrispettoso dell'ayatollah Ali Khamenei» Vai su Facebook

