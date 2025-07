San Marino Fabbri resta e diventa capitano

Il San Marino rinnova la fiducia in Filippo Fabbri, confermandolo come capitano della squadra. Il talento sammarinese, classe 2002, ha firmato un contratto biennale, rafforzando il suo ruolo di guida sia dentro che fuori dal campo. "Filippo è un ragazzo straordinario, non solo per le sue capacità tecniche", afferma il direttore sportivo Daniele Deoma. La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide delle prossime stagioni, e la sua presenza rappresenta un elemento di grande valore per tutto il club.

Filippo Fabbri resta un giocatore del San Marino. Il calciatore sammarinese, classe 2002, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per le due prossime stagioni. "Filippo è un ragazzo straordinario non solo tecnicamente – sono le parole del direttore sportivo dei biancazzurri Daniele Deoma – Sarà il nostro capitano per le sue qualità umane che ne fanno un vero leader dentro e fuori dal campo. Averlo con noi per i prossimi due anni è motivo di vanto ed orgoglio". Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Spal, il difensore della Nazionale di San Marino, ha vestito le maglie di Cesena, Correggese, Forlì ed Olbia collezionando 40 presenze in Lega Pro e 53 in serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino, Fabbri resta e diventa capitano

In questa notizia si parla di: marino - fabbri - resta - capitano

Siamo #ForzaDiPace. Casa per casa, nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole, in piazza come nelle Istituzioni. Ce la mettiamo tutta, sempre. Ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Perché insieme possiamo cambiare davvero le cose. ?Scegliendo Sinistr Vai su Facebook

San Marino, Fabbri resta e diventa capitano.

San Marino, Fabbri resta e diventa capitano - Il calciatore sammarinese, classe 2002, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per le due prossime stagioni. Lo riporta msn.com

San Marino Calcio, Fabbri rinnova: e la squadra è tra le prime a iscriversi in D - Dopo i primi colpi di calciomercato, è ufficiale il rinnovo al difensore Filippo Fabbri, classe 2002, nazionale sammarinese. Riporta altarimini.it