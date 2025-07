Roma auto finisce contro albero e si ribalta | morto 42enne

Tragico incidente a Roma: una Fiat Panda si schianta contro un albero in via di Castel Fusano, ribaltandosi e causando la morte di un uomo di 42 anni. La Polizia Locale è intervenuta prontamente, avviando le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su questa drammatica tragedia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Incidente mortale ieri sera a Roma, in via di Castel Fusano. La Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare è intervenuta sul posto, all'altezza del civico 154. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti sembrerebbe al momento essere coinvolto un solo mezzo, una Fiat Panda, che per cause da accertare è finita contro un albero, per poi ribaltarsi. A bordo un 42enne che è deceduto sul posto. L’auto è stata posta sotto sequestro. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per fare luce sull’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, auto finisce contro albero e si ribalta: morto 42enne

In questa notizia si parla di: roma - auto - albero - 42enne

