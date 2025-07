Lo Stato non solo rinuncia a salvare i borghi | li condanna definitivamente

Le terre interne italiane stanno vivendo un lento e silenzioso declino, spesso ignorato dall’attenzione pubblica e politica. Mentre il rumore di terremoti e guerre riempie le cronache, sono decisioni sottili e invisibili a minacciare la vita di questi territori. È tempo di chiedersi: questa morte programmata è un destino inevitabile o il risultato di scelte consapevoli? La risposta potrebbe cambiare tutto.

di Rocco Ciarmoli C’è un modo in cui le terre muoiono che non fa rumore. Non per terremoti, né per guerre. Muoiono per assenza programmata, per decisioni non dette, per silenzi che pesano come cemento sui paesi svuotati. Le aree interne conoscono bene questa morte lenta, bianca, burocratica. Ma oggi, più che mai, cominciano a sospettare che non si tratti solo di destino. Già nel 2019, Romano Prodi parlava apertamente di spopolamento programmato, affermando: “L’idea che si possano far vivere persone isolate come un tempo ci deve passare dalla mente”. Un principio di “razionalizzazione” dei territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it