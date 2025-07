Robur arriva la conferma per Cavallari Presto una decisione su Boccardi

La Robur Siena si appresta a ufficializzare la conferma di Cavallari per un'altra stagione, consolidando la sua presenza come pilastro della difesa. Dopo aver contribuito in modo determinante alla vittoria del campionato di Eccellenza 2023/2024, il difensore si prepara a indossare ancora una volta la maglia bianconera. Mentre si attende una decisione su Boccardi, il futuro di Cavallari sembra ormai scritto: continuerà a essere protagonista sotto la Torre del Mangia.

Daniele Cavallari indosserà ancora la maglia della Robur. Proprio ieri è arrivata l’ufficialità da parte della società bianconera della permanenza del difensore all’ombra della Torre del Mangia. "Per Cavallari sarà la terza stagione consecutiva a Siena: protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza 20232024 con 28 presenze e 2 reti, ha collezionato 27 gettoni nell’ultima annata, confermandosi uno dei punti fermi della retroguardia bianconera. Daniele continuerà a essere una pedina fondamentale del muro difensivo guidato da mister Bellazzini, con grinta ed esperienza. In bocca al lupo a Daniele da parte di tutto il club!". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur, arriva la conferma per Cavallari. Presto una decisione su Boccardi

