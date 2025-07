campionato dilettanti ecco il calendario

La stagione del calcio dilettantistico 2025/26 è alle porte, con il conto alla rovescia iniziato! Dopo l’annuncio ufficiale del comitato regionale della Figc Lnd, i tifosi e le squadre attendono con entusiasmo il ritorno in campo. Tra sfide emozionanti e nuove avventure, il cammino delle nostre realtà locali promette di regalare grandi emozioni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: il calendario completo sta per partire!

La stagione del calcio dilettantistico 202526 è ufficialmente iniziata il primo luglio. E il ritorno in campo avverrà tra circa due mesi. Nelle scorse ore, il comitato regionale della Figc Lnd ha comunicato in una nota le date d’inizio dei campionati e delle coppe. In Eccellenza, il cammino della Zenith Prato (retrocessa dalla Serie D) prenderà il via il 31 agosto con la Coppa Italia Eccellenza per proseguire il 14 settembre con il primo turno di campionato. Stesse tempistiche per la Promozione che vedrà anche quest’anno una sola partecipante, per Prato: non più il Viaccia, ma lo Jolo vincitore ai rigori della finale playoff contro il Barberino Tavarnelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net