Non solo Campania | il caldo record ha le ore contate primi nubifragi al nord

Dalla campania alle temperature record in tutto il Nord, il clima sta cambiando rapidamente: nubifragi improvvisi e un’estate che si avvia alla resa. Ma le novità non finiscono qui: Elon Musk shocka gli Stati Uniti annunciando un nuovo partito, l’America Party, promettendo di rivoluzionare la politica americana. In un panorama in evoluzione, il futuro si fa sempre più imprevedibile: ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

MUSK ANNUNCIA UN TERZO PARTITO, LANCIA L'AMERICA PARTY 'CON L'AUMENTO DEL DEFICIT GLI USA ANDRANNO IN BANCAROTTA' Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana: forte dell'esito del sondaggio online, annuncia la nascita di un terzo partito, l'America Party. 'Nato per restituirvi la libertà", ha detto Musk su X. La svolta arriva dopo l'approvazione in Congresso del 'big beautiful bill', il budget fortemente voluto da Donald Trump e altrettanto fortemente criticato da Musk. Firmando il provvedimento alla Casa Bianca, il presidente ne ha tessuto le lodi: è in grado di lanciare l'età dell'oro, ha detto soddisfatto circondato dai repubblicani del Congresso alla Casa Bianca.

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Nel fine settimana del 17-18 maggio, Napoli e la Campania si preparano a un assaggio d'estate, con temperature che toccheranno i 25 gradi e giornate soleggiate.

Il caldo record ha le ore contate, primi nubifragi al Nord; Il caldo ha le ore contate. Temperature record fino a oggi, poi calo. Temporali in Sardegna; Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino a venerdì 6 settembre.

Caldo record, stop ai lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16. Dalla Lombardia alla Campania le ordinanze delle regioni - Dopo una fine di giugno rovente, anche luglio si apre all'insegna dell'allerta caldo: oggi, 1º luglio sono 17 le città da bollino rosso, e domani saranno 18 ... Riporta italiaoggi.it

Allerta meteo per ondate di calore a Napoli e in Campania: caldo record fino a giovedì 3 luglio - Prorogata l'allerta meteo per ondate di calore in Campania fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio: temperature sopra la media anche di 6- Secondo fanpage.it