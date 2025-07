L’Atp contro l’occupazione meloniana delle Finals | Chiarimenti urgenti o valuteremo come tutelare l’evento

L’occupazione meloniana delle ATP Finals di Torino sta scuotendo il mondo dello sport e della politica italiana. Dopo le tensioni con il governo, l’ATP ha deciso di intervenire, chiedendo chiarimenti ufficiali e minacciando possibili ripercussioni sull’evento. Questa crisi mette in discussione il futuro del prestigioso torneo, simbolo di eccellenza italiana. È urgente fare chiarezza: il tempo stringe e le decisioni future sono decisive per la riuscita dell’evento.

L’occupazione meloniana delle Atp Finals di tennis è diventata un caso internazionale. Come aveva anticipato ilfattoquotidiano.it, contro il governo e a sostegno della Federazione di Angelo Binaghi scende in campo anche l’Atp, l’ Association of Tennis professional, che con una lettera ufficiale chiede chiarimenti all’Italia e, tra le righe, arriva a paventare anche delle conseguenze per il grande evento di Torino. La vicenda è esplosa con l’ultimo Decreto Sport, che ha previsto l’invasione politica della manifestazione, fino a ieri organizzata autonomamente dalla FederTennis, e da domani invece da condividere con le varie autorità istituzionali (governo, Regione, Comune), e soprattutto con la società governativa di Sport e Salute, che entrerebbe nella parte gestionale e organizzativa (cioè appalti, contratti, dove girano veramente i soldi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it