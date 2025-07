Il ct del Canada racconta David | Furbo e spietato in Europa c' è solo un attaccante meglio di lui

Il mondo del calcio è in fermento: il ct canadese descrive David come un attaccante astuto e spietato, unico nel suo genere in Europa. Jesse Marsch elogia il suo centravanti, immaginando un futuro radioso alla Juventus. "Sono felice che abbia scelto il bianconero, in Italia troverà tutto ciò di cui ha bisogno", afferma il tecnico, sottolineando che con Osimhen formerebbero una coppia da 50 gol. La stagione promette sorprese incredibili.

