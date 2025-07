Mercoledì 6 agosto la prima amichevole contro l’Urbania La società sarà ospite della Laurentina Vigor quaranta giorni di lavoro tra Senigallia e San Lorenzo in Campo

Il countdown verso la nuova stagione è iniziato: il 6 agosto, i vigorini scenderanno in campo contro Urbania, segnando l'inizio di un percorso di preparazione intenso e strategico. Quaranta giorni di allenamenti tra Senigallia e San Lorenzo, culminati nella prima amichevole, sono il passo fondamentale per arrivare al campionato nelle migliori condizioni. L'entusiasmo e la determinazione sono alle stelle: scopriamo insieme come si sta preparando questa promettente squadra.

Quaranta giorni di lavoro per prepararsi al meglio in vista del campionato. In questo lungo lasso di tempo la Vigor svolgerà la sua preparazione atletica tra Senigallia e San Lorenzo in Campo. L’inizio dei lavori è in programma mercoledì 23 luglio allo stadio "Bianchelli". Da lunedì 28 luglio a domenica 10 agosto, la squadra si trasferirà in ritiro a San Lorenzo. Mercoledì 6 agosto alle ore 18 è prevista la prima sfida amichevole per i vigorini che affronteranno l’ Urbania, impegnata nella preparazione del prossimo campionato di Eccellenza. La Vigor sarà ospite, in campo, della società sportiva Laurentina e "fuori" avrà la possibilità di alloggiare all’Hotel Giardino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net