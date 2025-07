Calciomercato Milan Moretto | Tra Morata e Como è ok Ma il Gala …

Il calciomercato infiamma le notizie più recenti: tra il possibile ritorno di Morata al Milan e l’interesse del Como, le trattative sono al centro dell’attenzione. Matteo Moretto, giornalista di fiducia, svela gli ultimi dettagli su questa intricata operazione di mercato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Riuscirà la strada di Morata a prendere una direzione definitiva? Scopriamolo insieme in questo emozionante aggiornamento.

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul trasferimento di Álvaro Morata dal Milan al Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Tra Morata e Como è ok. Ma il Gala …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - morata

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cessioni Milan, Matteo Moretto fa il punto della situazione L'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dichiarato che il Sassuolo avrebbe puntato gli occhi su Adli, Pobega e Colombo Inoltre, nell'occhio del cicl Vai su Facebook

Tutti pazzi per #Jashari, ma il #Brugge non molla: 35M fissi o niente! Il #Milan rilancia con 32+bonus, forte del sì del giocatore. ? #Thiaw continua a dire no al #Como. Morata sullo sfondo. ? Aggiornamenti da @MatteMoretto & @FabrizioRomano. Vai su X

Calciomercato Milan, Moretto: “Tra Morata e Como è ok. Ma il Gala …”; Morata saluta il Milan: destinazione Como, cessione imminente; Milan, Galatasaray in chiusura per Morata: le cifre.

Calciomercato Como, Morata sempre più vicino! Ecco quando ci sarà la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray. I dettagli - Fissata la data per la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray Alvaro Morata, attaccante spagnolo con una lunga esperienza nei p ... Riporta calcionews24.com

Como, Morata sempre più vicino: Milan e Galatasaray al lavoro per risolvere il prestito - Milan e Galatasaray stanno lavorando in queste ore per la formalizzazione della chiusura del prestito attivo ancora fino a gennaio 2026 ... Scrive sport.sky.it