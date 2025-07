Donne sarà coadiuvato da Rocco di Torrepadula Bsl cambio in panchina Ora tocca a Bondioli

Il basket femminile bolognese sta vivendo un momento di grande fermento e speranza. Dopo il brillante risultato della medaglia di bronzo conquistata dalle nostre campionesse Mariella Santucci e Olbis Andrè, che venerdì riceveranno la Turrita d’Argento a Palazzo d’Accursio, ora si guarda avanti con entusiasmo. La coesione tra donne e uomini del settore, come Donne Sar224 e Rocco Di Torrepadula BSL, promette nuovi traguardi e successi da conquistare sotto le Due Torri.

Vento di novità e di speranza per il basket in rosa bolognese. Alla medaglia di bronzo conquistata con la nazionale italiana femminile da Mariella Santucci e Olbis Andrè che venerdì saranno premiate a Palazzo d’Accursio con la Turrita d’Argento dal sindaco Matteo Lepore, sotto le Due Torri si spera di poter aggiungere un traguardo altrettanto importante sempre con la maglia azzurra. Nella spedizione azzurra che sta partecipando ai campionati Europei Under 18 femminili di basket c’è anche Beatrice Cerè. Bolognese doc, 18 anni, 184 centimetri guardia in forza alla Magnolia Campobasso, Cerè è parte integrante della nazionale che fino al 13 luglio sarà di scena a Las Palmas nell’isola delle Canarie che contenderà il titolo continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net