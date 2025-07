Perla Vatiero rompe il silenzio sull’ex | Mirko Brunetti mi ha diffidata ecco perché

Perla Vatiero rompe il silenzio e svela la verità dietro le recenti tensioni con Mirko Brunetti, suo ex fidanzato e volto noto della TV. Dopo aver ricevuto una diffida dal famoso conduttore, la influencer decide di condividere la sua versione dei fatti sui social, lasciando i fan senza parole. La scoperta di questa intricata vicenda svela dettagli inaspettati e apre un nuovo capitolo nel loro complicato percorso.

Perla Vatiero ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire la situazione con un messaggio sui social: Mirko Brunetti, suo ex fidanzato e noto volto televisivo, l'ha ufficialmente diffidata. "Sì, è tutto reale quello che avete letto in questi giorni", ha dichiarato Perla sul suo profilo, confermando così la fondatezza delle indiscrezioni. Un annuncio che ha lasciato di stucco molti fan dell'ex coppia, già reduci dai continui alti e bassi della loro relazione. Perla Vatiero diffidata da Mirko Brunetti, ecco cosa ha detto. L'ex vincitrice del Grande Fratello non ha nascosto il proprio turbamento per il gesto di Mirko: "Sono cose distanti dal mio essere e dalla mia persona, ho la nausea e sono cose che mi fanno star male".