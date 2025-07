Il Playground al ’Cristofori’. Simone Conti, spettacolo assicurato. E Lamma torna in campo a 49 anni.

Al Campo dei Miracoli si accendono le luci sul 43° Walter Bussolari Playground, un evento che promette spettacolo e adrenalina. Simone Conti, a 49 anni, ritorna in campo sfidando i giovani con passione e determinazione. La giornata è stata ricca di emozioni, conferme e riscatto: scopriamo insieme chi ha brillato e come si sono svolti i match più intensi, perché questa è solo l’inizio di un’avventura all’insegna del fair play e della grande pallacanestro.

Si accendono le luci sul Campo dei Miracoli, così come viene chiamata il 'Gianni Cristofori' per l'edizione numero 43 del Walter Bussolari Playground. Conferme per Carpanelli il Milino Bruciato e riscatto per Kaffeina. Carpanelli Motori il Mulino Bruciato Orplast Amadeus, allenato da Augusto Conti, si impone nettamente, 82-62, su Loro Gino By 289. Nelle fila dei vincitori i più prolifici con Simone Conti con 27, Obinna con 14 e Paulinus con 11. Tra gli sconfitti, allenati da Bovi, da segnalare i 17 punti di Colombo e i 9 di Fornasari.