L’ultimo canto per Diogo Le lacrime del Liverpool e l’omaggio degli Oasis

L'ultimo canto per Diogo Jota e l'omaggio degli Oasis segnano un momento di profonda commozione nel mondo del calcio e della musica. Tra lacrime che uniscono rivali e note che attraversano confini, si testimonia come il legame tra passione e umanità possa superare ogni rivalità . In questa triste perdita, il cuore del calcio si fonde con la musica, ricordando a tutti che dietro i numeri e le vittorie ci sono vite da amare e rispettare.

Le lacrime e le canzoni, il tributo dei ’rivali’ che capiscono quando la morte va oltre il tifo, la commozione di tutto il mondo del calcio. Ieri in Portogallo, a Gondomar, ai funerali di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva, rimasti carbonizzati in un incidente stradale a Zamora, in Spagna, il calcio si è stretto attorno alla famiglia dei due calciatori portoghesi. La sera prima a Cardiff, nel concerto della reunion, anche gli Oasis avevano omaggiato il ricordo del campione del Liverpool, loro che sono tifosi sfegatati del Manchester City. Ai funerali ieri c’era ovviamente il Liverpool, con il capitano Virgil Van Djik e Robertson a portare due corone di fiori a forma di maglie, con i numeri 20 e 30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ultimo canto per Diogo. Le lacrime del Liverpool e l’omaggio degli Oasis

Jorge Mendes scoppia in lacrime, l'agente di Diogo Jota non riesce a parlare: "Ancora non ci credo" - Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica perdita di Diogo Jota. In un momento di immensa sofferenza, Jorge Mendes, il fedele agente del calciatore, si è spezzato in lacrime mentre accompagnava la madre di Jota all'obitorio.

Omaggio da brividi da parte degli #Oasis nei confronti di Diogo Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese scomparso tragicamente in uno spaventoso incidente stradale nel quale ha perso la vita anche il fratello André Silva. Durante il conce

Oasis, cosa è successo al concerto di Cardiff: le lacrime di Noel Gallagher, la dedica a Diogo Jota e la scaletta - La lunga, gelida guerra tra i fratelli Liam e Noel Gallagher si è sciolta nel boato assordante del pubblico gallese, prima tappa di un tour di reunion che ha già il sapore della leggenda.