Milano aggredisce il padre con 20 coltellate dopo la festa di compleanno | arrestato 29enne

Una serata di festa a Milano si è trasformata in un incubo quando un 29enne ha sferrato 20 coltellate al padre, scatenando shock e paura tra i presenti. La madre, con prontezza e coraggio, è riuscita a disarmare il figlio e chiamare i soccorsi. La vicenda, avvenuta nella zona Barona, scuote la città e solleva domande su fragilità e crisi familiari. Il dramma, ancora tutto da chiarire, lascia un segno profondo nella comunità milanese.

Un gesto improvviso e violento dopo i festeggiamenti. Una tranquilla serata in famiglia si è trasformata in tragedia nella zona Barona di Milano, quando un 29enne ha aggredito il padre con 20 coltellate subito dopo la festa di compleanno dell'uomo. A evitare il peggio è stata la madre, che è riuscita a disarmare il figlio e ha allertato i soccorsi. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il dramma in piena notte. L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, in un appartamento situato in via Cascina Bianca. Poco dopo che gli ospiti se ne erano andati, il figlio, seguito dal Centro Psichico Sociale (Cps), ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro il padre, colpendolo ripetutamente al volto, al collo, al petto e alle spalle.