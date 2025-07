Nunez e Lucca costano troppo il Napoli sonda Jackson del Chelsea Cds

Il Napoli approfondisce ulteriormente le proprie opzioni in attacco, con un occhio rivolto anche a Jackson del Chelsea. Nunez e Lucca sembrano costare troppo, ma il club azzurro non si ferma: i nomi di quest’attaccante e altri profili emergono come possibili soluzioni per rinforzare la rosa e puntare decisamente alla prossima stagione. La strategia del club partenopeo si fa sempre più concreta e ricca di sorprese, perché il futuro dell’attacco azzurro potrebbe riscriversi presto.

La questione Osimhen sembra essersi incanalata sul binario giusto (quella della cessione), e il Napoli adesso può cominciare a concentrarsi in maniera (ancora) più concreta sul fronte attaccante. Come noto, i nomi in cima alla lista del club azzurro sono quelli di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. L’uruguayano e il torinese, però, non sono gli unici profili che interessano a Conte e Manna. Napoli, sondaggio per Jackson del Chelsea. Stando infatti a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Nickolas Jackson, 24enne attaccante senegalese attualmente in forza al Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nunez e Lucca costano troppo, il Napoli sonda Jackson del Chelsea (Cds)

