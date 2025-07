Khan a Londra e Mamdani a New York | l’Italia non è pronta per un sindaco straniero E il problema è culturale

...che il vero grande puzzle delle metropoli globali non riguarda tanto le diversità culturali, ma come queste vengono integrate nel tessuto sociale e politico. Londra e New York ci mostrano che un sindaco straniero può diventare simbolo di unità e progresso, trasformando le sfide culturali in opportunità di crescita condivisa. La domanda sorge spontanea: siamo pronti a vedere oltre i pregiudizi e abbracciare una nuova leadership internazionale?

Quando ho visto la foto di Sadiq Khan festeggiare la sua terza vittoria come sindaco di Londra, ho sorriso. Pochi giorni fa, leggevo che a New York, Zohan Mamdani, figlio di immigrati ugandesi di origine indiana, era uno dei nomi più forti della nuova politica urbana. Due capitali simbolo dell’Occidente moderno, due città multietniche, due esempi viventi di come l’integrazione, se ben governata, possa diventare rappresentanza. E poi ho pensato all’Italia. E mi sono chiesto, con una certa amarezza: ma da noi, potrebbe accadere lo stesso? Una grande città italiana, come Milano, Roma, Napoli o Torino, è davvero pronta a eleggere un sindaco di origine straniera? La risposta, a mio avviso, è no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Khan a Londra e Mamdani a New York: l’Italia non è pronta per un sindaco straniero. E il problema è culturale

