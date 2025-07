Esplosione palazzina Torino arrestata guardia giurata 40enne gli inquirenti | Voleva vendicarsi dell' ex fidanzata ha dato fuoco all' appartamento

Un drammatico incendio a Torino scuote la città: un’esplosione dolosa in via Nizza, causata da una guardia giurata 40enne, ha devastato una palazzina, portando alla tragica morte di Jacopo Peretti e lasciando ferite cinque persone. L'uomo, arrestato, avrebbe agito motivato dalla vendetta contro l'ex fidanzata, dimostrando come passioni e rabbia possano trasformarsi in tragedia. La vicenda si rivela un inquietante esempio di quanto le emozioni possano avere conseguenze devastanti.

Sarebbe doloso l'incendio che il 30 giugno ha fatto esplodere parte di una palazzina in via Nizza a Torino, uccidendo un uomo e ferendo cinque persone È stata di origine dolosa l'esplosione della palazzina in via Nizza, a Torino, che la notte del 30 giugno ha ucciso Jacopo Peretti, di 33 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esplosione palazzina Torino, arrestata guardia giurata 40enne, gli inquirenti: "Voleva vendicarsi dell'ex fidanzata, ha dato fuoco all'appartamento"

In questa notizia si parla di: palazzina - torino - esplosione - arrestata

Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - Le indagini approfondite hanno portato alla sorprendente scoperta: l'esplosione del 30 giugno a Torino, che ha devastato una palazzina in via Nizza, è stato un atto doloso.

Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona Vai su Facebook

L'esplosione nella palazzina a Torino era dolosa, un arresto. Il fermato voleva colpire la ex fidanzata; Esplosione a Torino, l'uomo arrestato voleva vendicarsi della ex che abita nel palazzo; Un arresto per l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino: dal presunto responsabile al movente.

Torino, l'esplosione della palazzina è di origine dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - L'esplosione della notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è di origine dolosa. Come scrive msn.com

Palazzo esploso a Torino: arrestata guardia giurata. Per vendicarsi della ex ha ucciso un giovane che non c’entrava nulla - La deflagrazione aveva causato la morte di un uomo e il ferimento di altre 5 persone (fra cui un minore. Scrive quotidiano.net