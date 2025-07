Musiala l’esito drammatico degli esami | stop lunghissimo

Jamal Musiala si trova di fronte a un destino inaspettatamente drammatico: gli esami hanno rivelato un infortunio gravissimo, facendo temere il peggio per il talento del Bayern Monaco. La sua lunga assenza potrebbe segnare un colpo duro sia per lui che per la squadra, lasciando un vuoto difficile da colmare. L’intera community aspetta con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni e sul cammino futuro di uno dei più promettenti talenti del calcio internazionale.

Jamal Musiala e l'infortunio gravissimo occorso: l'esito degli esami non dà scampo al trequartista del Bayern Monaco Il primo tempo della sfida tra PSG e Bayern Monaco valida per i quarti di finale del Mondiale per club sta per terminare, ultima azione della frazione, Jamal Musiala in proiezione offensiva, Donnarumma in uscita e lo scontro è durissimo. Ad avere la peggio il giovane trequartista del Bayern Monaco che resta a terra in lacrime ed urlante dal dolore. Le immagini sono più che esplicative: la torsione innaturale della caviglia fa capire come si tratti di qualcosa di molto grave. Donnarumma è disperato, in ginocchio e con le mani sul volto rincuorato da compagni ed avversari, Musiala esce in barella applaudito dal pubblico che, nel secondo tempo, fischierà il portiere del Paris Saint Germain.