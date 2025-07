Juventus | direttore tecnico in arrivo?

La Juventus si prepara a potenziare il proprio organico con l’arrivo di un nuovo direttore tecnico, figura chiave per guidare strategia e mercato in modo coerente con la visione di Igor Tudor. Comolli, alla ricerca di un leader capace di orchestrare le scelte tecniche e rafforzare il progetto bianconero, mira a portare una mente brillante che possa fare la differenza. La rivoluzione è alle porte, e il futuro della Vecchia Signora potrebbe cambiare radicalmente.

Una mente per la strategia Il ruolo del direttore tecnico è di cruciale importanza per il progetto bianconero, come emerso da alcune indiscrezioni e voci online. Comolli cerca un leader con visione, capace di orchestrare il mercato e allineare la squadra alla filosofia del tecnico Igor Tudor. Questa figura dovrà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: direttore tecnico in arrivo?

