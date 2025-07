Calciomercato estero il Bayern Monaco ammette il tentativo per Nico Williams Il ds | Quando abbiamo sentito le sue richieste…

Il calciomercato internazionale si infiamma con il Bayern Monaco che, dopo aver aperto le porte a Nico Williams, ammette di aver tentato il colpo. Il direttore sportivo del club tedesco ha rivelato: «Quando abbiamo sentito le sue richieste…», lasciando intendere che il giocatore potrebbe presto lasciare l’Athletic Club. Un'operazione che potrebbe cambiare gli equilibri dell’estate europea, ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire il futuro di questa trattativa.

Calciomercato estero, il Bayern Monaco ammette il tentativo per Nico Williams. Il ds: «Quando abbiamo sentito le sue richieste.» Il futuro di Nico Williams sarà lontano dal Bayern Monaco. Dopo giorni di speculazioni e tentativi di avvicinamento, il club bavarese si è ufficialmente tirato indietro nella corsa per l'esterno offensivo dell'Athletic Club, tra i protagonisti .

