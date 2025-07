Bellucci impresa sull’erba inglese | Ma il mio ’piano B’ è il cemento

Mattia Bellucci, il talento bustocco che sta conquistando il tennis mondiale, ha appena fatto il suo ingresso nel prestigioso terzo turno di Wimbledon. Nonostante la sconfitta con il beniamino Cameron Norrie, il 24enne si prepara a salire ancora in classifica, confermando il suo potenziale e la crescita costante. Un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera promettente: tutti gli occhi ora sono puntati su di lui.

Sale di gradino in gradino Mattia Bellucci nella scala del grande tennis mondiale. Il 24enne bustocco ha salutato il mitico torneo di Wimbledon dopo la sconfitta rimediata da uno degli idoli di casa, Cameron Norrie, ma torna da Londra con la certezza di toccare un nuovo best ranking nella prossima classifica Atp (al momento è numero 63 del mondo) e avere raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno in un torneo del Grande Slam. Tutti segnali di quanto sia magari lenta, ma costante la crescita del tennista che si allena insieme a Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy. Se l’anno scorso Bellucci si presentò sull’erba più famosa del mondo passando dalle qualificazioni e disputando contro Brian Shelton un match in cui si è arreso solamente al quinto set, stavolta il suo cammino è stato differente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bellucci, impresa sull’erba inglese: "Ma il mio ’piano B’ è il cemento"

In questa notizia si parla di: bellucci - impresa - erba - inglese

Oggi a Wimbledon 2025 Oggi Verso le 15,30 sul campo 1 del prestigioso prato di Wimbledon Mattia Bellucci Atp 63 incontrerà L ‘ inglese Cameron Norrie atp 61 . Nello scorso incontro avvenuto a Montecarlo vinse Mattia speriamo che anke sull erba rie Vai su Facebook

Bellucci, impresa sull’erba inglese: Ma il mio ’piano B’ è il cemento; Seconda gioia per Bellucci a Wimbledon: sconfitto Lehecka in tre set; Il coach di Bellucci dopo la vittoria a Wimbledon: La verità è che sto godendo come un riccio.

Bellucci, impresa sull’erba inglese: "Ma il mio ’piano B’ è il cemento" - Il 24enne bustocco ha salutato il mitico torneo di Wimbledon dopo la sconfitta rimediata da uno degli idoli di casa, ... Da sport.quotidiano.net

Bellucci, feat on English grass: "But my 'plan B' is concrete" - old from Lombardy reaches a new ATP best ranking on the eve of the American tournaments ... Riporta sport.quotidiano.net