Calhanoglu tra Inter e Galatasaray! Posizioni ferme e uno scenario – CdS

Hakan Calhanoglu si trova al centro di un difficile bivio tra Inter e Galatasaray, due club con posizioni ancora distanti, che potrebbero segnare il suo futuro professionale. La situazione è complessa, e le trattative sembrano essere all’ultimo frangente. Resta da capire quale sarà la decisione finale di un giocatore che ha scritto pagine importanti, ma ora si trova di fronte a un possibile addio. La sfida è aperta: il suo destino si deciderà presto.

Hakan Calhanoglu vede il suo futuro al momento appeso a un filo, con l’Inter e il Galatasaray che trattano da posizioni di partenza distanti. IL PUNTO – Hakan Calhanoglu e l’Inter rischiano di chiudere la propria storia insieme con il ricordo dell’amaro finale a prevalere su quello delle gratificazioni e gioie vissute negli ultimi 4 anni. La negativa – per usare un eufemismo – finale di Monaco persa contro il PSG per 0-5, la mancata partecipazione del turco al Mondiale per Club e il pesante scontro a distanza con Lautaro Martinez hanno infatti contribuito ad alimentare un’aria pesante che ha inevitabilmente inquinato lo splendido, fino a quel momento, rapporto tra le parti. 🔗 Leggi su Inter-news.it