Prato Calcio a 5. Ciardelli diventa biancazzurro.

Il Prato Calcio a 5 si prepara a una nuova entusiasmante stagione, investendo nel talento e nel futuro del futsal italiano. Con l’innesto di Tommaso Ciardelli, giovane promessa e nazionale under 19, il club biancazzurro dimostra ancora una volta la sua ambizione e determinazione a dominare sul campo. Questo colpo strategico segna l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide e successi, pronti a scrivere insieme la storia del futsal toscano e italiano.

Il mercato del Prato Calcio a 5 si apre con un colpo di quelli davvero importanti. Il club biancazzurro si è infatti assicurato l’acquisto del giovane toscano di maggiore prospettiva nel futsal, il nazionale under 19 Tommaso Ciardelli. Il classe 2006 arriva dal Versilia, squadra con la quale ha disputato lo scorso campionato di serie B mettendosi in grande luce, tanto da arrivare fino all’azzurro, unico giocatore della nostra regione ad essere convocato a rappresentare l’Italia. Cresciuto nel Five to Five di Pisa, Ciardelli ha fatto parte anche delle rappresentative under 17 e under 19 e con il Versilia nella scorsa stagione ha messo a segno 11 reti in 20 partite in serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net