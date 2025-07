Calcio dilettanti Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda | ok dal Crer

Fiumanese e Medla per decisione del Comitato regionale (Crer) sono rispettivamente promosse in Prima e Seconda Categoria. La decisione riguardante la prossima stagione 2025-26 è maturata grazie alle vittorie nei playoff dei due club, ma si attendeva l'ufficialità . La Fiumanese, allenata da Enrico Bravi, ha guadagnato Prima Categoria vincendo la finale 3-0 sui Lovers Argelato. Da quest'anno la panchina dei gialloverdi sarà affidata a Nicola Bonavita, in passato nei settori giovanili di Forlì, Pianta ed Edelweiss Jolly, e figlio d'arte: il babbo Franco, infatti, ex allenatore tra le altre anche del Rimini, fu il protagonista della storica impresa col Forlì che incontrò il Milan in Coppa Italia.

