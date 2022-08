Orme in fondo al mare | la scienza si interroga sull' ultimo mistero

Libero Tecnologia

Trovate delleinal mare. C'è grande curiosità intorno alle foto pubblicate di recente dal National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, ...Seguendo ledel padre, Adriano eredita l'azienda del padre, Camillo Olivetti, che fonda la "... In, tutto ciò che va contro le idee superate dell'essere imprenditore. Un esempio di ... Delle misteriose impronte sul fondo del mare stanno agitando la comunità scientifica Ipotesi sulle orme in fondo al mare. Attualmente, non ci sono delle vere e proprie ipotesi su queste orme. La formazione delle impronte sul fondo dell’Oceano. Stando a quanto affermato dal National Oc ...Credit: NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022 'I buchi sembrano fatti dall'uomo, ma i piccoli mucchi di sedimenti intorno a loro suggeriscono che siano stati scavati da. qualcosa'. Due sett ...